Весь сезон «Киберслава» в 2025-м ждать не стоит, но есть сразу две приятные новости для фанатов русского аниме

Кажется, «Киберслав» всё-таки не канул в Лету. Проект, который за три года успел превратиться в мем, легенду и одновременно в символ национального аниме-боли, внезапно подал признаки жизни.

Благодаря «Кинопоиску» подъехали свежие кадры из новых эпизодов — и это не просто тизер, а обещание: продолжение будет. Когда — другой вопрос.

Что известно

Пока мы дожидаемся новых сезонов «Метода» и «Мажора в Дубае», а также смотрим свежую «Этерну», славянский киберпанк-ведьмак в броне и с иконой на груди томится в ожидании своего часа.

Судя по информации, до конца года покажут как минимум две новые серии. Точной даты нет, но это уже что-то, ведь после выхода новогодней первой серии, не было надежды и на это. После бесконечного молчания создатели перешли к осторожной коммуникации. Уже прогресс.

Что было раньше

Напомним: пилот «Киберслава» вышел 1 января 2025 года, а за годы до этого была показана короткометражная битва. Разработка началась ещё в 2018-м, а планировалась — трилогия сезонов и полнометражка.

Сегодня даже один завершённый эпизод воспринимается как подвиг. Тем более, что студия работает фактически вручную, с постоянным дефицитом аниматоров. На втором эпизоде застряли надолго — персонажи есть, сценарий есть, но всё ещё в карандашах и черновиках.

Главная проблема — приоритетность. Руководство «Кинопоиска» открыто признаёт: в 2025-м приоритет — на громкие, завершённые проекты. «Киберслав» — не в первых рядах. Но зато и не заброшен. Он — где-то между «Монастырём 2» и экранизацией Пелевина. То есть в очереди.

А между тем, «Киберслав» успел стать культурным феноменом. Он — про то, как древнерусский богатырь-полукровка сражается с нечистью в мире, где ведовство соседствует с кибер-протезами. Это аниме на славянском топливе: мрачно, изобретательно, и — если доделают — может стать действительно культовым.

Сюжет по сказкам Пушкина и Толстого: еще одно русское аниме, самое то на замену «Киберславу».