Новости
Трейлер второго сезона Halo обещает эпическую межзвездную битву
Суперсолдаты схлестнутся с инопланетянами.
Написать
12 января 2024 11:36
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
Также вышли тизеры сериалов по видеоиграм Fallout и Halo.
Написать
3 декабря 2023 23:11
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Проекты, которые захватили внимание не только геймеров, но и обычных зрителей.
Написать
19 января 2023 12:00
Началось производство второго сезона сериала Halo
Мастер Чиф вернулся на службу.
Написать
15 сентября 2022 13:08
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Новый сериал Halo: как он связан с видеоигрой и что обещает пилотная серия?
Киноафиша рассказывает о мире Halo и делится первыми впечатлениями о сериале.
Написать
25 марта 2022 17:54
Человечество борется за выживание в новом трейлере фантастического сериала Halo
В новом проморолике показали еще больше взрывного экшена, а также обозначили драматический аспект истории.
Написать
15 марта 2022 13:12
Стивен Спилберг был активно вовлечен в разработку сериала по видеоигре Halo
Режиссер больше десяти лет связан с проектом.
Написать
4 марта 2022 13:05
В сериале Halo впервые покажут Мастера Чифа без шлема
Продюсер объяснила, для чего это нужно.
Написать
21 февраля 2022 13:58
Paramount+ продлил сериал Halo на второй сезон еще до премьеры первого
Продолжением займется новый шоураннер.
Написать
16 февраля 2022 14:21
Ожидаемые экранизации видеоигр 2022: 7 масштабных проектов, которые порадуют фанатов
К скорой премьере фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли Киноафиша решила рассказать, какие еще киноадаптации видеоигр должны выйти в этом году.
Написать
4 февраля 2022 16:01
Появились новые кадры из сериала по видеоигре Halo
На изображениях представлены Мастер Чиф и красочные футуристические локации.
Написать
1 февраля 2022 11:13
Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер
Масштабный футуристический боевик стартует на Paramount+ уже весной.
Написать
31 января 2022 11:22
Мастер Чиф готовится к подвигам в первом трейлере сериала по видеоигре Halo
Кинокомпания Стивена Спилберга работала над проектом почти десять лет.
Написать
10 декабря 2021 13:39
Появился новый тизер сериала по видеоигре Halo
В нем анонсирован выход первого полноценного трейлера.
Написать
8 декабря 2021 10:01
