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Шаляпин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шаляпин
Киноафиша Сериалы Шаляпин Сезоны Сезон 1

Шаляпин 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шаляпин»

В 1 сезоне сериала «Шаляпин» простой парнишка Федя из крестьянской семьи приезжает покорять столицу. За душой у него ни гроша, зато есть огромный музыкальный талант и мощный голос. Преодолевая множество испытаний, он становится настоящей звездой оперного театра и кумиром миллионов зрителей – Федором Шаляпиным. Однако красивая жизнь и популярность даются мужчине нелегко. Его собственное личное счастье постоянно ускользает, а судьба ставит его перед непростым выбором между двумя любимыми женщинами.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шаляпин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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