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Изумрудный Феникс 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Изумрудный Феникс
Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 2

Zümrüdüanka
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 34 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Изумрудный Феникс»

Во 2 сезоне сериала «Изумрудный Феникс» дом Демирканов переживает новый этап. Зюмрют больше нет в стенах особняка, и Серхат пытается продолжить жить без своей возлюбленной. Он не может заглушить боль в своей душе. Серхат разыскивает человека, который отнял у него Зюмрют. Однако Аббас и госпожа Азимет имеют свой план на Серхата. Они делают все, чтобы ему не открылась правда. Но скоро в особняке наступит другая эра... Сухандан чувствует, что Хамит проявляет интерес к ней. Джанан и не думает сдаваться.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Изумрудный Феникс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 октября 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 октября 2020
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 октября 2020
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
31 октября 2020
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 ноября 2020
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
14 ноября 2020
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
25 ноября 2020
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
2 декабря 2020
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
9 декабря 2020
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
16 декабря 2020
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
23 декабря 2020
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
30 декабря 2020
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
6 января 2021
График выхода всех сериалов
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