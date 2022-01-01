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О персоне
Фильмография
Альп Навруз
Alp Navruz
Киноафиша
Персоны
Альп Навруз
Альп Навруз
Alp Navruz
Дата рождения
15 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Изумрудный Феникс
(2020)
0
Фильмография Альп Навруз
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2020
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Изумрудный Феникс
драма
2020, Турция
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