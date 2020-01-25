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Изумрудный Феникс 2020 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Изумрудный Феникс
Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 1

Zümrüdüanka
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Изумрудный Феникс»

В 1 сезоне сериала «Изумрудный Феникс» Зюмрют Кулоглу живет в Невшехире с отцом, матерью и сестрами. Девушка работает в фирме, которая принадлежит семье Демирканов — одной из самых состоятельных в городе. Мать Зюмрют, Ульфет, постоянно недовольна своей жизнью. Она мечтает, чтобы ее дочери выгодно вышли замуж и избавили ее от бедности. Зюмрют никому не признается, что сын обеспеченной семьи Демирканов, Адиль, питает к ней нежные чувства и мечтает взять в жены. Однако Ульфет узнает это. Она намерена сосватать дочь.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Изумрудный Феникс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 февраля 2020
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2020
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2020
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2020
График выхода всех сериалов
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