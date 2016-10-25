В 1 сезоне 9 серии сериала «Моя мама» Зейнеп в шоке оттого, что Шуле забрала Турну неподалеку от учебного заведения. Но она бессильна, поскольку та является её родной матерью. Али занят поисками Шуле. Дуру также устанавливает за ними слежку.
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