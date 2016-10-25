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Моя мама 2016 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя мама
Киноафиша Сериалы Моя мама Сезоны Сезон 1

Anne 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 33
Продолжительность сезона 49 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя мама»

В 1 сезоне сериала «Моя мама» Зейнеп временно устроилась на работу в школу. Одна из учениц, малышка Мелек, привлекает внимание женщины. Девочка выглядит очень одинокой и заброшенной. Спустя некоторое время Зейнеп узнает, что ребенок подвергается жестокому обращению в семье. Ее мать поглощена своим романом с любовником и в упор не видит, сколько страданий испытывает Мелек. В Зейнеп проявляется материнский инстинкт. Она принимает решение сама позаботиться о девочке. Женщина с ребенком планирует уехать и начать новую жизнь. Они даже не подозревают, сколько опасностей встретят на своем пути.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя мама» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2016
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2016
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2016
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2016
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2016
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2016
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2016
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2016
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
20 декабря 2016
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
27 декабря 2016
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
17 января 2017
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
24 января 2017
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
31 января 2017
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2017
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
14 февраля 2017
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
21 февраля 2017
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
28 февраля 2017
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
7 марта 2017
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
14 марта 2017
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
21 марта 2017
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
28 марта 2017
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
4 апреля 2017
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
11 апреля 2017
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
18 апреля 2017
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
25 апреля 2017
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
2 мая 2017
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
9 мая 2017
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
16 мая 2017
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
23 мая 2017
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
30 мая 2017
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
6 июня 2017
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
13 июня 2017
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
20 июня 2017
График выхода всех сериалов
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