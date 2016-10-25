В 1 сезоне 19 серии сериала «Моя мама» спустя некоторое время Турну, которая пытается выйти на связь с Зейнеп, ждет неожиданный сюрприз. Генюль собралась помочь Турне, которая идет на роковую встречу с Дженгизом. Зейнеп и Шуле едут в Адапазары.
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