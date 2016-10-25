В 1 сезоне 5 серии сериала «Моя мама» отношения между Зейнеп и Джахиде ухудшаются. Зейнеп готова пойти на все, чтобы сохранить Турну. Шуле становится известно, что её дочь не умерла. Она хочет видеть Мелек, но гнев берет верх над женщиной.
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