В 1 сезоне 20 серии сериала «Моя мама» Зейнеп торопится помочь девочке и попадает в тяжелую автокатастрофу. Женщину отправляют в клинику, где медики сражаются за её жизнь. Возникают сложности. Здоровье Зейнеп вряд ли сможет восстановиться полностью.
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