В 1 сезоне 32 серии сериала «Моя мама» Зейнеп становится известна горькая правда о прошлом. Оказывается, Генюль оказалась за решеткой, чтобы обезопасить её. Спустя много лет Зейнеп впервые назвала её матерью. Дженгиз хочет получить деньги.
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