В 1 сезоне 25 серии сериала «Моя мама» Зейнеп и Турна наконец вместе. Однако встреча не означает воссоединения. Девочка считает, что Зейнеп оставила её специально. Женщина шокирована встречей. Турна совершает побег. Но Зейнеп не хочет бросать её.
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