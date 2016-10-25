В 1 сезоне 16 серии сериала «Моя мама» Турна сбегает. Она обнаруживает Зейнеп у Генюль. Зейнеп думала, что навсегда лишилась Турны. Она счастлива снова видеть девочку рядом с собой. Однако то, что ребёнок сбежал из интерната, сразу обнаруживается.
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