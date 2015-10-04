Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Государственный секретарь 2014 - 2019 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Государственный секретарь
Сезоны
Сезон 2
Madam Secretary
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
4 октября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
23
Продолжительность сезона
17 часов 15 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Государственный секретарь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Шоу должно продолжаться
The Show Must Go On
Сезон 2
Серия 1
4 октября 2015
Доктрина выполнимости
The Doability Doctrine
Сезон 2
Серия 2
11 октября 2015
Русалка
The Rusalka
Сезон 2
Серия 3
18 октября 2015
В ожидании Таледжу
Waiting for Taleju
Сезон 2
Серия 4
25 октября 2015
Длинный выстрел
The Long Shot
Сезон 2
Серия 5
1 ноября 2015
Поймать и отпустить
Catch and Release
Сезон 2
Серия 6
8 ноября 2015
Вы говорите, что хотите революции
You Say You Want a Revolution
Сезон 2
Серия 7
15 ноября 2015
Выключить свет
Lights Out
Сезон 2
Серия 8
22 ноября 2015
Русская рулетка
Russian Roulette
Сезон 2
Серия 9
29 ноября 2015
Высшее благо
The Greater Good
Сезон 2
Серия 10
13 декабря 2015
Узел единства
Unity Node
Сезон 2
Серия 11
10 января 2016
Срединный путь
The Middle Way
Сезон 2
Серия 12
17 января 2016
Инвазивные виды
Invasive Species
Сезон 2
Серия 13
31 января 2016
Слева от стрелы
Left of the Boom
Сезон 2
Серия 14
14 февраля 2016
Право на бум
Right of the Boom
Сезон 2
Серия 15
21 февраля 2016
Хиджрия
Hijriyyah
Сезон 2
Серия 16
6 марта 2016
Высшее образование
Higher Learning
Сезон 2
Серия 17
20 марта 2016
На часах
On the Clock
Сезон 2
Серия 18
27 марта 2016
Отчаянные средства
Desperate Remedies
Сезон 2
Серия 19
10 апреля 2016
Заключенный-призрак
Ghost Detainee
Сезон 2
Серия 20
17 апреля 2016
Потеря связи
Connection Lost
Сезон 2
Серия 21
24 апреля 2016
Безопасность
Render Safe
Сезон 2
Серия 22
1 мая 2016
Вартий
Vartius
Сезон 2
Серия 23
8 мая 2016
График выхода всех сериалов
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667