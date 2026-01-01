Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрих Берген
Erich Bergen
Киноафиша
Персоны
Эрих Берген
Эрих Берген
Erich Bergen
Дата рождения
31 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Государственный секретарь
(2014)
7.1
Булл
(2016)
6.7
Парни из Джерси
(2014)
Фильмография Эрих Берген
История любви
драма, мелодрама
2026, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
7.8
Государственный секретарь
драма
2014, США
6.7
Парни из Джерси
Jersey Boys
биография, мюзикл, драма
2014, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить