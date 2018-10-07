Государственный секретарь 2014 - 2019 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Государственный секретарь
Madam Secretary
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Государственный секретарь»

Е плюрибус униум E Pluribus Unum
Сезон 5 Серия 1
7 октября 2018
Игра хаоса The Chaos Game
Сезон 5 Серия 2
14 октября 2018
Волшебные грабли The Magic Rake
Сезон 5 Серия 3
21 октября 2018
Реквием Requiem
Сезон 5 Серия 4
28 октября 2018
Призраки Ghosts
Сезон 5 Серия 5
4 ноября 2018
Эйяфьяллайёкюдль Eyjafjallajökull
Сезон 5 Серия 6
11 ноября 2018
Детские шаги Baby Steps
Сезон 5 Серия 7
18 ноября 2018
Мужество продолжать The Courage to Continue
Сезон 5 Серия 8
25 ноября 2018
Зимний сад Winter Garden
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 2018
Разлука с семьей: Часть 1 Family Separation: Part 1
Сезон 5 Серия 10
23 декабря 2018
Разлука с семьей: Часть 2 Family Separation: Part 2
Сезон 5 Серия 11
6 января 2019
Стратегическая двусмысленность Strategic Ambiguity
Сезон 5 Серия 12
13 января 2019
Война по доверенности Proxy War
Сезон 5 Серия 13
27 января 2019
Что-то лучшее Something Better
Сезон 5 Серия 14
17 февраля 2019
Между сиденьями Between the Seats
Сезон 5 Серия 15
3 марта 2019
Новая норма The New Normal
Сезон 5 Серия 16
17 марта 2019
Общая защита The Common Defense
Сезон 5 Серия 17
24 марта 2019
Готовые Ready
Сезон 5 Серия 18
31 марта 2019
Великий эксперимент The Great Experiment
Сезон 5 Серия 19
14 апреля 2019
Лучшие ангелы Better Angels
Сезон 5 Серия 20
21 апреля 2019
