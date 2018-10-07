Государственный секретарь 2014 - 2019 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Madam Secretary
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
7 октября 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
20
Продолжительность сезона
15 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Государственный секретарь»
Е плюрибус униум
E Pluribus Unum
Сезон 5
Серия 1
7 октября 2018
Игра хаоса
The Chaos Game
Сезон 5
Серия 2
14 октября 2018
Волшебные грабли
The Magic Rake
Сезон 5
Серия 3
21 октября 2018
Реквием
Requiem
Сезон 5
Серия 4
28 октября 2018
Призраки
Ghosts
Сезон 5
Серия 5
4 ноября 2018
Эйяфьяллайёкюдль
Eyjafjallajökull
Сезон 5
Серия 6
11 ноября 2018
Детские шаги
Baby Steps
Сезон 5
Серия 7
18 ноября 2018
Мужество продолжать
The Courage to Continue
Сезон 5
Серия 8
25 ноября 2018
Зимний сад
Winter Garden
Сезон 5
Серия 9
9 декабря 2018
Разлука с семьей: Часть 1
Family Separation: Part 1
Сезон 5
Серия 10
23 декабря 2018
Разлука с семьей: Часть 2
Family Separation: Part 2
Сезон 5
Серия 11
6 января 2019
Стратегическая двусмысленность
Strategic Ambiguity
Сезон 5
Серия 12
13 января 2019
Война по доверенности
Proxy War
Сезон 5
Серия 13
27 января 2019
Что-то лучшее
Something Better
Сезон 5
Серия 14
17 февраля 2019
Между сиденьями
Between the Seats
Сезон 5
Серия 15
3 марта 2019
Новая норма
The New Normal
Сезон 5
Серия 16
17 марта 2019
Общая защита
The Common Defense
Сезон 5
Серия 17
24 марта 2019
Готовые
Ready
Сезон 5
Серия 18
31 марта 2019
Великий эксперимент
The Great Experiment
Сезон 5
Серия 19
14 апреля 2019
Лучшие ангелы
Better Angels
Сезон 5
Серия 20
21 апреля 2019
