Государственный секретарь 2014 - 2019 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Madam Secretary
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
8 октября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Государственный секретарь»
Цикл новостей
News Cycle
Сезон 4
Серия 1
8 октября 2017
Не для записи
Off the Record
Сезон 4
Серия 2
15 октября 2017
Выключение
The Essentials
Сезон 4
Серия 3
22 октября 2017
Выключение
Shutdown
Сезон 4
Серия 4
29 октября 2017
Персона нон грата
Persona Non Grata
Сезон 4
Серия 5
5 ноября 2017
Лазейка
Loophole
Сезон 4
Серия 6
12 ноября 2017
На север в будущее
North to the Future
Сезон 4
Серия 7
19 ноября 2017
Четвертая власть
The Fourth Estate
Сезон 4
Серия 8
26 ноября 2017
Минное поле
Minefield
Сезон 4
Серия 9
10 декабря 2017
Женщины преображают мир
Women Transform the World
Сезон 4
Серия 10
17 декабря 2017
Митя
Mitya
Сезон 4
Серия 11
7 января 2018
Звук и ярость
Sound and Fury
Сезон 4
Серия 12
14 января 2018
Чтение знаков
Reading the Signs
Сезон 4
Серия 13
11 марта 2018
Приют
Refuge
Сезон 4
Серия 14
18 марта 2018
Неназванный
The Unnamed
Сезон 4
Серия 15
25 марта 2018
Мой смешной Валентин
My Funny Valentine
Сезон 4
Серия 16
1 апреля 2018
Вторая фаза
Phase Two
Сезон 4
Серия 17
8 апреля 2018
Игра в дружбу
The Friendship Game
Сезон 4
Серия 18
22 апреля 2018
Тонкий лед
Thin Ice
Сезон 4
Серия 19
29 апреля 2018
Вещи, которые мы можем сказать
The Things We Get to Say
Сезон 4
Серия 20
6 мая 2018
Протокол
Protocol
Сезон 4
Серия 21
13 мая 2018
Ночной дозор
Night Watch
Сезон 4
Серия 22
20 мая 2018
