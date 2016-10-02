Государственный секретарь 2014 - 2019 3 сезон

Madam Secretary
Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 23
Продолжительность сезона 17 часов 15 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Государственный секретарь»

Изменение моря Sea Change
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2016
Линкпин The Linchpin
Сезон 3 Серия 2
16 октября 2016
Южно-Китайское море South China Sea
Сезон 3 Серия 3
23 октября 2016
Записка о несогласии The Dissent Memo
Сезон 3 Серия 4
30 октября 2016
Французская революция The French Revolution
Сезон 3 Серия 5
6 ноября 2016
Заявление The Statement
Сезон 3 Серия 6
13 ноября 2016
Тектонический сдвиг Tectonic Shift
Сезон 3 Серия 7
20 ноября 2016
Вместимость прорыва Breakout Capacity
Сезон 3 Серия 8
27 ноября 2016
Застежка сзади Snap Back
Сезон 3 Серия 9
11 декабря 2016
Гонка The Race
Сезон 3 Серия 10
18 декабря 2016
Дареный конь Gift Horse
Сезон 3 Серия 11
8 января 2017
Обход The Detour
Сезон 3 Серия 12
15 января 2017
Красивая игра The Beautiful Game
Сезон 3 Серия 13
29 января 2017
Труд любви Labor of Love
Сезон 3 Серия 14
5 марта 2017
Перерыв в дипломатии Break in Diplomacy
Сезон 3 Серия 15
12 марта 2017
Унесенные прочь Swept Away
Сезон 3 Серия 16
19 марта 2017
Конвергенция Convergence
Сезон 3 Серия 17
26 марта 2017
Хорошие кости Good Bones
Сезон 3 Серия 18
9 апреля 2017
Глобальная помощь Global Relief
Сезон 3 Серия 19
23 апреля 2017
Чрезвычайная опасность Extraordinary Hazard
Сезон 3 Серия 20
30 апреля 2017
Седьмой этаж The Seventh Floor
Сезон 3 Серия 21
7 мая 2017
Откровение Revelation
Сезон 3 Серия 22
14 мая 2017
Статья 5 Article 5
Сезон 3 Серия 23
21 мая 2017
