Государственный секретарь 2014 - 2019, 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Madam Secretary
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
6 октября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Государственный секретарь»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Слава вождю
Hail to the Chief
Сезон 6
Серия 1
6 октября 2019
Зона поражения
The Strike Zone
Сезон 6
Серия 2
13 октября 2019
Роботы-убийцы
Killer Robots
Сезон 6
Серия 3
20 октября 2019
Доблесть
Valor
Сезон 6
Серия 4
27 октября 2019
Дейзи
Daisy
Сезон 6
Серия 5
3 ноября 2019
Глубокая подделка
Deepfake
Сезон 6
Серия 6
10 ноября 2019
Подотчетность
Accountability
Сезон 6
Серия 7
17 ноября 2019
Корабли и страны
Ships and Countries
Сезон 6
Серия 8
24 ноября 2019
Капре Дием
Carpe Diem
Сезон 6
Серия 9
1 декабря 2019
Покидая станцию
Leaving the Station
Сезон 6
Серия 10
8 декабря 2019
