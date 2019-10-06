Государственный секретарь 2014 - 2019, 6 сезон

Madam Secretary
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 6 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Государственный секретарь»

Слава вождю Hail to the Chief
Сезон 6 Серия 1
6 октября 2019
Зона поражения The Strike Zone
Сезон 6 Серия 2
13 октября 2019
Роботы-убийцы Killer Robots
Сезон 6 Серия 3
20 октября 2019
Доблесть Valor
Сезон 6 Серия 4
27 октября 2019
Дейзи Daisy
Сезон 6 Серия 5
3 ноября 2019
Глубокая подделка Deepfake
Сезон 6 Серия 6
10 ноября 2019
Подотчетность Accountability
Сезон 6 Серия 7
17 ноября 2019
Корабли и страны Ships and Countries
Сезон 6 Серия 8
24 ноября 2019
Капре Дием Carpe Diem
Сезон 6 Серия 9
1 декабря 2019
Покидая станцию Leaving the Station
Сезон 6 Серия 10
8 декабря 2019
