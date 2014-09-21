Государственный секретарь 2014 - 2019 1 сезон

Madam Secretary
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Государственный секретарь»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2014
Другой Бенгази Another Benghazi
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2014
Оперативность The Operative
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2014
Еще один обычный день Just Another Normal Day
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2014
Вините Канаду Blame Canada
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2014
Вызов The Call
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2014
Поездка Passage
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2014
Должен знать Need to Know
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2014
Вот так это и проходит So It Goes
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2014
Сопутствующий ущерб Collateral Damage
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2014
Игра началась Game On
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 2014
Противостояние Standoff
Сезон 1 Серия 12
4 января 2015
Цель командования Chains of Command
Сезон 1 Серия 13
11 января 2015
Шепот топора Whisper of the Ax
Сезон 1 Серия 14
1 марта 2015
Девятый круг The Ninth Circle
Сезон 1 Серия 15
8 марта 2015
Тамерлан Tamerlane
Сезон 1 Серия 16
15 марта 2015
Лицо нации Face the Nation
Сезон 1 Серия 17
22 марта 2015
Время настало The Time is at Hand
Сезон 1 Серия 18
29 марта 2015
Спартанские рисунки Spartan Figures
Сезон 1 Серия 19
5 апреля 2015
Необходимое искусство The Necessary Art
Сезон 1 Серия 20
12 апреля 2015
Список убийств The Kill List
Сезон 1 Серия 21
26 апреля 2015
С божией помощью There But for the Grace of God
Сезон 1 Серия 22
3 мая 2015
