О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Государственный секретарь
Сезоны
Государственный секретарь, список сезонов
Madam Secretary
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Государственный секретарь»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
21 сентября 2014 - 3 мая 2015
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
4 октября 2015 - 8 мая 2016
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
2 октября 2016 - 21 мая 2017
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
8 октября 2017 - 20 мая 2018
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
7 октября 2018 - 21 апреля 2019
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
6 октября 2019 - 8 декабря 2019
