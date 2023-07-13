Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Оби-Ван Кеноби
Новости
Новости о сериале «Оби-Ван Кеноби»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Оби-Ван Кеноби»
Вся информация о сериале
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
Написать
13 июля 2023 10:32
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы
По ее словам, студя может возобновить сотрудничество с Райаном Джонсоном и снять второй сезон «Оби-Вана Кеноби».
Написать
10 апреля 2023 12:17
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
Написать
24 марта 2023 15:00
Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»
Актер не хочет возвращаться к образу Квай-Гона Джинна.
Написать
20 февраля 2023 15:40
Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»
Актер вспомнил тяжелые времена, связанные с этой франшизой.
Написать
24 августа 2022 16:28
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
«Звездные войны»: трилогия «Оби-Ван Кеноби» была отменена после кассового провала «Хана Соло»
Будет ли у сериала «Оби-Ван Кеноби» второй сезон? Не исключено.
Написать
29 июня 2022 15:39
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть
Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.
Написать
26 мая 2022 12:23
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» от Disney+ состоится уже 27 мая.
Написать
25 мая 2022 14:15
Дарт Вейдер собственной персоной: вышел новый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
Легендарный злодей возвращается.
Написать
5 мая 2022 09:49
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на два дня позже
В этой связи Disney+ выпустил специальный видеоанонс.
Написать
1 апреля 2022 10:57
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария
Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас появилось подтверждение из авторитетного источника.
Написать
15 марта 2022 15:28
Величайший злодей возвращается: появился первый кадр с Дартом Вейдером из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
К роли культового персонажа вернется Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звездных войн».
Написать
11 марта 2022 13:48
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора
Дебютный эпизод выйдет 25 мая – ровно 45 лет после первого появления Оби-Вана в фильме «Звездные войны: Новая надежда».
Написать
10 марта 2022 09:36
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»
Также стало известно имя автора саундтрека «Андора».
Написать
18 февраля 2022 16:48
Юэн Макгрегор поделился впечатлениями от возвращения к роли Оби-Вана Кеноби в сольном сериале
Актер абсолютно счастлив.
Написать
10 февраля 2022 14:29
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Шоу стартует в день релиза первых «Звездных войн».
Написать
10 февраля 2022 11:04
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года
При таком раскладе разрыв между сезонами составит два года.
Написать
9 февраля 2022 16:25
Создатели сериала «Андор» уже планируют второй сезон, а премьера «Оби-Вана Кеноби» должна состояться в мае
Продолжение шоу с Диего Луной начнут снимать осенью.
Написать
7 февраля 2022 14:04
Глава Lucasfilm намекнула на возвращение персонажей из трилогии сиквелов «Звездных войн»
Они не будут забыты.
Написать
23 ноября 2021 11:01
Disney и Lucasfilm представили первый проморолик сериала «Оби-Ван Кеноби»
Юэн Макгрегор и режиссер Дебора Чоу делятся эксклюзивными комментариями.
Написать
15 ноября 2021 11:51
В сериале «Кеноби» состоится новая схватка между Оби-Ваном и Дартом Вейдером
В сеть утекли первые концепт-арты.
Написать
12 ноября 2021 14:01
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667