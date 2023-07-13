Меню
Киноафиша Сериалы Оби-Ван Кеноби Новости

Новости о сериале «Оби-Ван Кеноби»

Новости о сериале «Оби-Ван Кеноби» Вся информация о сериале
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023 Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
13 июля 2023 10:32
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы По ее словам, студя может возобновить сотрудничество с Райаном Джонсоном и снять второй сезон «Оби-Вана Кеноби».
10 апреля 2023 12:17
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие. 
24 марта 2023 15:00
Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»
Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам» Актер не хочет возвращаться к образу Квай-Гона Джинна.
20 февраля 2023 15:40
Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»
Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны» Актер вспомнил тяжелые времена, связанные с этой франшизой.
24 августа 2022 16:28
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
25 июля 2022 07:28
«Звездные войны»: трилогия «Оби-Ван Кеноби» была отменена после кассового провала «Хана Соло»
«Звездные войны»: трилогия «Оби-Ван Кеноби» была отменена после кассового провала «Хана Соло» Будет ли у сериала «Оби-Ван Кеноби» второй сезон? Не исключено.
29 июня 2022 15:39
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.
26 мая 2022 12:23
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» от Disney+ состоится уже 27 мая.
25 мая 2022 14:15
Дарт Вейдер собственной персоной: вышел новый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
Дарт Вейдер собственной персоной: вышел новый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» Легендарный злодей возвращается.
5 мая 2022 09:49
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
28 апреля 2022 16:42
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на два дня позже
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на два дня позже В этой связи Disney+ выпустил специальный видеоанонс.
1 апреля 2022 10:57
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас появилось подтверждение из авторитетного источника.
15 марта 2022 15:28
Величайший злодей возвращается: появился первый кадр с Дартом Вейдером из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
Величайший злодей возвращается: появился первый кадр с Дартом Вейдером из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» К роли культового персонажа вернется Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звездных войн».
11 марта 2022 13:48
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора Дебютный эпизод выйдет 25 мая – ровно 45 лет после первого появления Оби-Вана в фильме «Звездные войны: Новая надежда».
10 марта 2022 09:36
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби» Также стало известно имя автора саундтрека «Андора».
18 февраля 2022 16:48
Юэн Макгрегор поделился впечатлениями от возвращения к роли Оби-Вана Кеноби в сольном сериале
Юэн Макгрегор поделился впечатлениями от возвращения к роли Оби-Вана Кеноби в сольном сериале Актер абсолютно счастлив. 
10 февраля 2022 14:29
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером Шоу стартует в день релиза первых «Звездных войн».
10 февраля 2022 11:04
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года При таком раскладе разрыв между сезонами составит два года.
9 февраля 2022 16:25
Создатели сериала «Андор» уже планируют второй сезон, а премьера «Оби-Вана Кеноби» должна состояться в мае
Создатели сериала «Андор» уже планируют второй сезон, а премьера «Оби-Вана Кеноби» должна состояться в мае Продолжение шоу с Диего Луной начнут снимать осенью.
7 февраля 2022 14:04
Глава Lucasfilm намекнула на возвращение персонажей из трилогии сиквелов «Звездных войн»
Глава Lucasfilm намекнула на возвращение персонажей из трилогии сиквелов «Звездных войн» Они не будут забыты. 
23 ноября 2021 11:01
Disney и Lucasfilm представили первый проморолик сериала «Оби-Ван Кеноби»
Disney и Lucasfilm представили первый проморолик сериала «Оби-Ван Кеноби» Юэн Макгрегор и режиссер Дебора Чоу делятся эксклюзивными комментариями.
15 ноября 2021 11:51
В сериале «Кеноби» состоится новая схватка между Оби-Ваном и Дартом Вейдером
В сериале «Кеноби» состоится новая схватка между Оби-Ваном и Дартом Вейдером В сеть утекли первые концепт-арты.
12 ноября 2021 14:01
