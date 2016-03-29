В 1 сезоне 9 серии сериала «Тандем» убит владелец местной оливковой рощи. В преступлении подозревают как его конкурентов, так и родственников. Выясняется, что за несколько месяцев до трагедии мужчина попал в аварию и начал очень странно себя вести.
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