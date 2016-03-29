В 1 сезоне 7 серии сериала «Тандем» увлеченный исследователь-астроном погибает прямо за своей работой. В ночь преступления поблизости оказывается пара, на которую и падают все подозрения. Но вскоре напарники понимают, что дело может быть сложнее.
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