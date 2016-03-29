В 1 сезоне 2 серии сериала «Тандем» в багажнике автомобиля находят женщину с тяжелыми ранениями. Судя по всему, ее пытались убить. Вскоре Лея и Поль узнают, что кто-то похитил маленькую дочку пострадавшей. Тем временем Томас сбегает из дома.
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