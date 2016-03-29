В 1 сезоне 12 серии сериала «Тандем» Поль и Антуан отправляются на отдаленную ферму, чтобы арестовать Максима Рувье. Мужчину подозревают в давнем преступлении. Но, несмотря на то, что у команды есть при себе ордер, операция идет не по плану.
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