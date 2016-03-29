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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 1 Серия 12

Тандем 2016 12 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Тандем»
Новый начало
Сезон 1 / Серия 1 29 марта 2016
Двойная игра
Сезон 1 / Серия 2 29 марта 2016
Между солью и морем
Сезон 1 / Серия 3 6 июня 2017
Погрузитесь в прошлое
Сезон 1 / Серия 4 6 июня 2017
Глава виновных
Сезон 1 / Серия 5 13 июня 2017
Колени
Сезон 1 / Серия 6 13 июня 2017
Недоступная звезда
Сезон 1 / Серия 7 20 июня 2017
Убеждения
Сезон 1 / Серия 8 20 июня 2017
На пути к искуплению
Сезон 1 / Серия 9 27 июня 2017
Кровные отношения
Сезон 1 / Серия 10 27 июня 2017
Золотое кольцо (часть 1)
Сезон 1 / Серия 11 4 июля 2017
Золотое кольцо (часть 2)
Сезон 1 / Серия 12 4 июля 2017
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Тандем» Поль и Антуан отправляются на отдаленную ферму, чтобы арестовать Максима Рувье. Мужчину подозревают в давнем преступлении. Но, несмотря на то, что у команды есть при себе ордер, операция идет не по плану.

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