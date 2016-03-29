В 1 сезоне 11 серии сериала «Тандем» в одном из французских музеев переполох. Экскурсовода обнаруживают повешенным в руинах средневекового замка. Поль уверен, что это было не самоубийство, так как на шее жертвы имеется не одна, а целых две отметины.
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