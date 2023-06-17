Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Цитадель Новости

Новости о сериале «Цитадель»

Новости о сериале «Цитадель» Вся информация о сериале
От «Форсажа 10» до «Неудержимых 4»: главные боевики 2023 года
От «Форсажа 10» до «Неудержимых 4»: главные боевики 2023 года Последняя гонка Вина Дизеля, возвращение Джеки Чана и экшен от братьев Руссо.  
Написать
17 июня 2023 12:00
Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон
Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон Все эпизоды продолжения снимет один из режиссеров «Мстителей: Финал».
Написать
26 мая 2023 15:30
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
Написать
28 апреля 2023 15:00
Появился второй трейлер шпионского сериала «Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой
Появился второй трейлер шпионского сериала «Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой Первые эпизоды многосерийного боевика от братьев Руссо выйдут в конце апреля.
Написать
31 марта 2023 13:02
Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон
Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон Анонс новых серий шоу от братьев Руссо состоялся еще до премьеры первого сезона.
Написать
15 марта 2023 16:48
Ричард Мэдден и Приянка Чопра вступают в опасную шпионскую игру в трейлере сериала «Цитадель»
Ричард Мэдден и Приянка Чопра вступают в опасную шпионскую игру в трейлере сериала «Цитадель» Дорогостоящий сериал от создателей «Мстителей: Финал» станет началом новой телевселенной.
Написать
7 марта 2023 11:14
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель» Этот проект положит начало целой телевселенной.
Написать
28 февраля 2023 13:28
Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»
Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель» Проект станет спин-оффом еще не вышедшего $200-миллинного шоу.
Написать
12 октября 2022 16:26
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше