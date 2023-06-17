Меню
Цитадель
Новости
Новости о сериале «Цитадель»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Цитадель»
Вся информация о сериале
От «Форсажа 10» до «Неудержимых 4»: главные боевики 2023 года
Последняя гонка Вина Дизеля, возвращение Джеки Чана и экшен от братьев Руссо.
Написать
17 июня 2023 12:00
Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон
Все эпизоды продолжения снимет один из режиссеров «Мстителей: Финал».
Написать
26 мая 2023 15:30
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Появился второй трейлер шпионского сериала «Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой
Первые эпизоды многосерийного боевика от братьев Руссо выйдут в конце апреля.
Написать
31 марта 2023 13:02
Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон
Анонс новых серий шоу от братьев Руссо состоялся еще до премьеры первого сезона.
Написать
15 марта 2023 16:48
Ричард Мэдден и Приянка Чопра вступают в опасную шпионскую игру в трейлере сериала «Цитадель»
Дорогостоящий сериал от создателей «Мстителей: Финал» станет началом новой телевселенной.
Написать
7 марта 2023 11:14
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»
Этот проект положит начало целой телевселенной.
Написать
28 февраля 2023 13:28
Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»
Проект станет спин-оффом еще не вышедшего $200-миллинного шоу.
Написать
12 октября 2022 16:26
