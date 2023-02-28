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Киноафиша Новости Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

28 февраля 2023 13:28
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

Этот проект положит начало целой телевселенной.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первые кадры из шпионского сериала «Цитадель», ведущие роли в котором сыграли Ричард Мэдден («Вечные») и Приянка Чопра Джонас («Матрица: Революция»). На представленных изображениях запечатлены основные действующие лица. Премьера состоится 28 апреля, когда выйдут первые две серии. Остальные эпизоды будут выходить в стандартном еженедельном формате вплоть до 26 мая.

Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

В центре сюжета окажутся бывшие оперативники элитной шпионской организации «Цитадель», которую уничтожили агенты аналогичного злодейского синдиката под названием «Мантикора». Террористическая контора отличается большим могуществом, теневым образом манипулируя целым миром. После падения «Цитадели» ее передовым разведчикам Мейсону Кейну (Мэдден) и Наде Синх (Чопра Джонас) чудом удается спастись, но им стирают память. Они начинают жизнь с чистого листа, не подозревая о своем прошлом. Ситуация меняется после того, как к Мейсону обращается бывший коллега, отчаянно взывающий помешать «Мантикоре» установить новый мировой порядок. Разыскав свою боевую подругу Надю, Мейсон вместе с ней попытается восстановить утраченные воспоминания и предотвратить глобальную угрозу. По пути им придется столкнуться с личным недоверием и рядом сопутствующих проблем.

Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»
Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

Исполнительными продюсерами дорогостоящего проекта выступают братья Энтони и Джо Руссо. Создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека» намерены превратить «Цитадель» в глобальную франшизу с рядом международных спин-оффов. Производство итальянского ответвления уже завершилось. По словам творческого дуэта, сейчас идет активная работа над индийским спин-оффом, в котором вернется героиня Приянки Чопры Джонас.

Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»Появились первые кадры из масштабного шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель»

«Прелесть в том, что внутри одного человека могут уживаться две разные личности, которые влияют на его жизнь и конфликтуют друг с другом. Это горячая концепция», — отметил Джо Руссо, комментарию для Vanity Fair одну из основных особенностей шоу.

Шоураннером шестисерийного сезона выступил Дэвид Вейл («Охотники», «Вторжение»). Его искренне поразило умение актеров изображать двойственность своих персонажей. В творческую команду проекта вошли сценаристы «Джуманджи» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг, а также авторы «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» Джош Аппелбаум и Андре Немец. Вместе с Мэдденом и Чопрой Джонас в основной актерский состав вошли Стэнли Туччи, Лесли Мэнвилл, Летиция Эйдо, Кэлин Спрингэлл, Тимоти Басфилд, Роланд Меллер и Варун Дхаван.

Фото: Vanity Fair
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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