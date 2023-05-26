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Киноафиша Новости Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон

Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон

26 мая 2023 15:30
Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон

Все эпизоды продолжения снимет один из режиссеров «Мстителей: Финал».

О планах на второй сезон «Цитадели» стало известно еще в середине марта, но теперь новость подтверждена на официальном уровне — стриминговый сервис Amazon Prime Video продлил дорогостоящий сериал на второй сезон. Данный анонс приурочен к финалу первого сезона, который завершился сегодня.

Над первым сезоном шпионского триллера работали сразу четыре режиссера: Ньютон Томас Сигел («Доктор Хаус»), Джессика Ю («Утреннее шоу») и братья Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»), которые также выступают исполнительными продюсерами проекта. Все шесть эпизодов продолжения единолично поставит Джо Руссо. К обязанностям шоураннера вернется Дэвид Вейл («Охотники»). В качестве дополнения Amazon сообщил, что высокобюджетное шоу с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой Джонас стало его вторым по популярности оригинальным сериалом за пределами США, уступая лишь фэнтезийной саге «Властелин колец: Кольца власти».

Братья Руссо намерены превратить «Цитадель» в глобальную шпионскую вселенную с различными международными спин-оффами. В обозримом будущем будут выпущены индийское и мексиканское ответвления. Первый сезон обошелся, по разным данным, в сумму от $185 млн до $235 млн, но столь высокий бюджет обусловлен производством в разгар пандемии и масштабными пересъемками. Работу над продолжением перенесли из Великобритании в Калифорнию, благодаря чему создатели получили от местных властей крупную налоговую льготу в размере $25 млн — это позволит сократить затраты примерно до $119 млн, но данная сумма, скорее всего, не окончательная.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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