Ричард Мэдден и Приянка Чопра вступают в опасную шпионскую игру в трейлере сериала «Цитадель»

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил трейлер масштабного шпионского сериала «Цитадель», исполнительными продюсерами которого являются создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека» братья Энтони и Джо Руссо. Ведущие роли в экшен-триллере сыграли Ричард Мэдден («Вечные») и Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»).

В центре сюжета — бывшие агенты элитной шпионской организации «Цитадель», уничтоженной влиятельным злодейским синдикатом «Мантикора». После поражения «Цитадели» чудом уцелевшие оперативники Мэйсон Кейн (Мэдден) и Надя Синх (Чопра Джонас) подвергаются процедуре стирания памяти. Из-за нового глобального заговора, сулящего угрозу мировому порядку, главным героям придется по кусочкам восстановить свое прошлое и отправиться в опасное международное приключение.

Руссо намерены выстроить вокруг «Цитадели» целую телевселенную с рядом спин-оффов на разных языках. Производство итальянского и индийского ответвлений уже идет. Также в планах мексиканский спин-офф. Шоураннером «Цитадели» выступает Дэвид Вейл («Охотники», «Вторжение»). В остальной каст вошли Стэнли Туччи, Лесли Мэнвилл, Варун Дхаван, Летиция Эйдо, Кэлин Спрингэлл, Тимоти Басфилд и Роланд Меллер. Бюджет первого шестисерийного сезона составил $185 млн.

Двухсерийная премьера «Цитадели» состоится на Amazon 28 апреля.