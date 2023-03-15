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Киноафиша Новости Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон

Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон

15 марта 2023 16:48
Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон

Анонс новых серий шоу от братьев Руссо состоялся еще до премьеры первого сезона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминговый сервис Amazon Prime Video продлил шпионский сериал «Цитадель» на второй сезон еще до премьеры первого.

Ведущие роли исполняют Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»), Ричард Мэдден («1917»), Стэнли Туччи («Kingsman: Секретная служба») и Эшли Каммингс («Пирог со свининой»).

Сериал повествует о независимой шпионской организации под названием «Цитадель». Главные герои — оперативники, работавшие на агентство в прошлой жизни. Вспомнив о своем прошлом, они задаются целью восстановить «Цитадель».

Разработкой шоу руководят братья Энтони и Джо Руссо, ранее работавшие над фильмами Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Проект находится в производстве с 2018 года и, по данным THR, представляет собой «многоуровневую серию международных мероприятий», включающую в себя локальные спин-оффы в Испании, Мексике, Италии и Индии. Бюджет первого сезона составил колоссальные $160 млн, к которым также было добавлено $75 млн из-за досъемок. Таким образом, «Цитадель» стала вторым самым дорогим шоу в истории Amazon Prime Video после «Властелина колец: Кольца власти».

Премьера первого сезона «Цитадели» состоится 28 апреля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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