Появился второй трейлер шпионского сериала «Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер шпионского экшен-сериала «Цитадель». Ключевые роли в шоу исполнили Ричард Мэдден («Вечные»), Приянка Чопра Джонас («Белый тигр»), Стэнли Туччи («Инсайдер»), Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»), Роланд Мёллер («Моя земля») и другие.

В центре сюжета — агенты секретной организации «Цитадель» и любовники Надя Шин (Чопра Джонас) и Мейсон Кейн (Мэдден). Некогда герои стали жертвами предательства со стороны одного из своих товарищей, из-за чего все их воспоминания были стерты. Восемь лет спустя с Кейном, ведущим мирную жизнь спортивного тренера, связывается его бывший коллега по «Цитадели» Бернард Орлик (Туччи), благодаря которому он вспоминает, кем является на самом деле. Узнав о том, что Шин может грозить смертельная опасность, Кейн отправляется ей на выручку. После того как к ней также возвращаются воспоминания, пара решает выследить загадочного предателя, из-за которого они оказались разлучены на долгие годы.

Разработкой сериала руководят Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Брайан Ох («Рухнувшие небеса»). Исполнительными продюсерами проекта выступают братья Энтони и Джо Руссо, наиболее известные по фильмам киновселенной Marvel, а также драме «По наклонной» и боевику «Серый человек»

Премьера первых двух серий «Цитадели» состоится на Prime Video 28 апреля. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно. Сериал уже был продлен на второй сезон.