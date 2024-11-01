Меню
Сериалы
Дюна: Пророчество
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Дюна: Пророчество»
Вся информация о сериале
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Хоррор с Хью Грантом, приквел «Дюны» и возвращение Паддингтона.
Написать
1 ноября 2024 14:40
Бене Гессерит пытается укрепить свою теневую власть над Империей в трейлере «Дюны: Пророчество»
Приквел «Дюны» Дени Вильнева.
Написать
18 июля 2024 21:42
Происхождение Бене Гессерит: вышел трейлер сериала «Дюна: Пророчество»
Действие развернется задолго до истории Пола Атрейдеса.
Написать
16 мая 2024 11:14
Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку
Благодаря законам Великобритании голливудские акции протеста практически не затронут производства шоу.
Написать
17 июля 2023 17:08
Сериал «Дюна: Сестричество» обрел новых исполнительниц главных ролей и режиссера
Весной спин-офф так и не был запущен в производство.
Написать
3 июля 2023 15:24
Производство сериала «Дюна: Сестричество» застопорилось из-за ухода режиссера и ведущей актрисы
HBO Max поставили проект на временную паузу для переработки.
Написать
1 марта 2023 14:08
Стартовали съемки сериала «Дюна: Сестричество»
Действие многосерийного приквела развернется за десять тысяч лет до фильмов Дени Вильнева.
Написать
23 ноября 2022 16:04
Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел получил одну из ведущих ролей в сериале «Дюна: Сестричество»
Действие спин-оффа развернется за десять тысяч лет до событий фильмов Дени Вильнева.
Написать
10 ноября 2022 13:48
Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце
Тем временем съемки «Дюны 2» продолжаются уже третий месяц.
Написать
17 октября 2022 12:07
Индира Варма пополнила каст сериала «Дюна: Сестричество»
Действие развернется за десять тысяч лет до событий фильма.
Написать
14 октября 2022 12:29
Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»
Действие развернется за 10000 лет до событий фильма Дени Вильнева.
Написать
5 октября 2022 11:38
