Производство сериала «Дюна: Сестричество» застопорилось из-за ухода режиссера и ведущей актрисы

Масштабный сериал «Дюна: Сестричество», съемки которого начались в Будапеште еще в ноябре прошлого года, испытывает серьезные сложности. По данным Deadline, проект потерял режиссера Йохана Ренка и актрису Ширли Хендерсон, которой изначально была отведена одна из ведущих ролей.

Ренк, ранее получивший премию «Эмми» за сериал «Чернобыль», должен был поставить два эпизода «Сестричества». Кинематографист покинул шоу из-за творческих разногласий с сервисом HBO Max, потому что его авторское видение не соответствовало стилистике дилогии Дени Вильнева. Сейчас уже ведутся поиски замены. Хендерсон была утверждена на роль Тулы Харконнен. Чем конкретно вызван уход исполнительницы, не уточняется.

Проблемы многосерийного спин-оффа «Дюны» начались еще до старта производства. Незадолго до начала съемок из творческого штата выбыла шоураннер Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»), а ее преемницей стала опытная сценаристка Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»). Теперь она является главным креативным куратором проекта и сейчас занимается его переосмыслением. В данный момент масштабный сериал находится на запланированной зимней паузе. Официальные представители HBO Max говорят, что перерыв был предусмотрен с самого начала, но инсайдеры утверждают, что производство перенесли на семь месяцев, чтобы дать Шапкер и ее авторской группе больше времени. Потенциальная задержка может также привести к уходу других членов актерского состава из-за накладок в рабочем графике.

Действие «Дюны: Сестричество» развернется за десять тысяч лет до событий, описанных в оригинальном романе Фрэнка Герберта. В центре сюжета окажутся участницы секретного женского ордена под названием «Бене Гессерит».