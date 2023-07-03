Сериал «Дюна: Сестричество» обрел новых исполнительниц главных ролей и режиссера

Весной спин-офф так и не был запущен в производство.

Несколько месяцев назад сериал «Дюна: Сестричество» столкнулся с серьезными проблемами. Из-за творческих разногласий из проекта выбыли режиссер первых эпизодов Йохан Ренк («Чернобыль») и одна из ведущих звезд Ширли Хенрдерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»). Производство многосерийного приквела проходило с ноября прошлого года, но в связи с потерей важных членов команды и переработке сценария, с которым, по слухам, были серьезные проблемы, руководство Warner Bros. Discovery отсрочило съемки на семь месяцев.

Теперь Variety сообщает, что как минимум кадровые вопросы удалось уладить. Вместо Ренка первые серии снимет Анна Ферстер («Мир Дикого Запада»). По данным инсайдеров, основной проблемой Ренека было то, что он слишком отдалялся от стилистики кинодилогии Дени Вильнева, в то время как канал HBO настаивал на более тесной связи с оригинальными фильмами.

Что касается актерского состава, то Хенрдерсон заменила Оливия Уильямс («Корона») — она сыграет Тулу, одну из сестер дома Харконненов. Вместе с ней к ансамблю присоединилась Джоди Мэй («Ведьмак»), подменившая Индиру Варму («Игра престолов») в качестве императрицы Натальи. Последней пришлось покинуть сериал на фоне конфликта графиков, образовавшегося из-за переноса производства.

Действие телевизионного ответвления развернется за десять тысяч лет до приключений Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). В центре истории — участницы секретного женского ордена, известного как «Бене Гессерит». По сюжету, группа обладательниц экстраординарных способностей пытается предотвратить неминуемую катастрофу, поэтому они создают свое тайное социально-религиозное сообщество, теневым образом влияющее на империю.

Шоураннером выступает Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»), незадолго до начала съемок заменившая Дайану Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»). Теперь за последней закреплена должность исполнительного продюсера наряду с Вильневом. Также в касте задействованы Эмили Уотсон, Трэвис Фиммел, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Хлоя Лиа, Джейд Аноука, Ифа Хайндс, Крис Мэйсон, Фаолиэнн Каннингем, Шалом Брюн-Фрэнклин, Джош Хюстон, Эдвард Дэвис и Эрик Годон.