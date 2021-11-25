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The Beatles: Вернись 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала The Beatles: Вернись
Киноафиша Сериалы The Beatles: Вернись Сезоны Сезон 1

The Beatles: Get Back
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 7 часов 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «The Beatles: Вернись»

В 1 сезоне сериала «The Beatles: Вернись» речь пойдет о процессе записи альбома «Let in Be», вышедшего в далеком 1970 году. Несмотря на полувековую историю, пластинка продолжает оставаться одной из наиболее востребованных среди слушателей. Поклонники ливерпульской четверки узнают, что повлияло на их кумиров при работе над материалом, а также получат доступ к архивам, которые ранее не публиковались. Во главе амбициозного проекта стоит Питер Джексон, всколыхнувший общество в 2018 году военным документальным фильмом «Они никогда не станут старше».

Рейтинг сериала

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8.9 IMDb
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Список серий сериала The Beatles: Вернись График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1: дни 1-7 Part 1: Days 1-7
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2021
Часть 2: дни 8-16 Part 2: Days 8-16
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2021
Часть 3: дни 17-22 Part 3: Days 17-22
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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