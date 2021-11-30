Меню
The Beatles: Вернись
Новости
Новости о сериале «The Beatles: Вернись»
Новости о сериале «The Beatles: Вернись»
Компания Disney хотела убрать все ругательства из документального фильма Питера Джексона о The Beatles
На сторону режиссера встали Пол Маккартни и Ринго Старр, отметив, что им хотелось, чтобы мир увидел их именно такими.
30 ноября 2021 15:08
«Ливерпульская четверка» создает песню I’ve Got a Feeling в первом отрывке из фильма The Beatles: Get Back
В документальном проекте Питера Джексона покажут запись последнего студийного альбома группы.
15 ноября 2021 16:40
