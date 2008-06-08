Во 2 сезоне сериала «Армейские жены» отдел уголовного розыска, базирующийся в городе, начинает расследовать произошедшую трагедию, в ходе которой погибло несколько человек. Оставшиеся в живых героини начинают еще больше переживать за своих супругов, отбывающих военную службы на Ближнем Востоке. Рокси превращается в настоящего параноика — она слишком сильно переживает за судьбу Тревора. Джереми впервые возвращается на родину. Холден начинает терять терпение из-за возмутительного поведения его супруги, а Дениз знакомится с очаровательным военным, потерявшим обе ноги в Багдаде.