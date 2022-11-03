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Переговорщик 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Переговорщик
Киноафиша Сериалы Переговорщик Сезоны Сезон 1

Переговорщик 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Переговорщик»

В 1 сезоне сериала «Переговорщик» психолог и переговорщик Александр Максимов почти никогда не делает ошибок. На его счету множество спасенных людей, среди которых заложники, жертвы терактов, несостоявшиеся убийцы. Уникальный метод, при помощи которого Максимов ведет переговоры, делает его незаменимым профессионалом. Но одно роковое событие наложило отпечаток на всю его жизнь. Во время переговоров с террористами, которые захватили школу, погибла дочь Максимова. Терзаясь чувством вины, герой оставил супругу и сына.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Переговорщик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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