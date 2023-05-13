23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериаловВ подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.