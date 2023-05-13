Меню
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
13 мая 2023 12:00
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.  
19 января 2023 13:00
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Российские фильмы 2022 года, которые уже можно посмотреть.
20 декабря 2022 13:00
Марк Эйдельштейн: биография и карьера многообещающего актера из сериала «Монастырь»
Марк Эйдельштейн: биография и карьера многообещающего актера из сериала «Монастырь» Как «российский Тимоти Шаламе» пришел к успеху?
23 ноября 2022 12:19
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
11 ноября 2022 13:15
