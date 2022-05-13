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Смычок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Смычок
Киноафиша Сериалы Смычок Сезоны Сезон 1

Смычок 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смычок»

В 1 сезоне сериала «Смычок» Сеня отправляется в Питер, чтобы поступить в консерваторию и исполнить свою заветную мечту стать великим скрипачом. Однако прямо на вокзале его берут в оборот наркодилеры и обманным путем вовлекают в свой нелегальный бизнес. Спустя некоторое время Сеня понимает, что противозаконная деятельность может приносить не только хороший доход, но и свободу, а также полезные связи. Но при этом новая работа способна и лишить наивного провинциала всего, в том числе шанса прославиться в качестве музыканта.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Смычок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
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