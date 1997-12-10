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Катерина Беккер
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Катерина Беккер
Катерина Беккер
Дата рождения
10 декабря 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Катерина Беккер
Родилась 10 декабря 1997 года. Кемерово, Россия.
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Популярные фильмы
Смычок
(2022)
0
Сломя голову
(2023)
0
Идеальный брат
(2023)
0
Фильмография Катерина Беккер
Жанр
Все
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2022
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Сломя голову
криминал, комедия
2023, Россия
Идеальный брат
комедия
2023, Россия
Смычок
триллер
2022, Россия
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