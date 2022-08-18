«Женщина-Халк: Адвокат»: Рецензия Киноафиши

Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани из сериала «Темное дитя») – успешная и перспективная юристка, работающая в офисе окружного прокурора. Во время путешествия со своим кузеном Брюсом Беннером (снова в исполнении Марка Руффало) они попадают в аварию, из-за которой Дженнифер контактирует с кровью своего мутировавшего родственника и сама подвергается схожей мутации. Теперь она так же, как и Беннер, превращается из-за стресса в огромного зеленого монстра. Но монстра ли? И как совместить жизнь огромной зеленой женщины и карьеру юристки?

Новая героиня Marvel поклонникам комиксов известна давно, в первый раз она появилась в собственном выпуске еще в 1980 году. Экранизируя историю этой героини, Disney+ выбрали в целом легкомысленный и комедийный тон. Дженнифер часто ломает четвертую стену, обращаясь непосредственно к зрителю, комментируя происходящее, а само повествование насыщено шутками разной степени меткости.

При этом жанрово картина ближе не к супергероике в ее наиболее очевидном понимании, а, скорее, к судебным драмеди. Очевидный источник вдохновения создателей «Женщины-Халка» – это культовый сериал «Элли Макбил» про обаятельную и остроумную девушку, которая параллельно строит и юридическую карьеру, и личную жизнь. Могло бы это все выглядеть слащаво и топорно, если бы не классный кастинг.

Женщина-Халк: Адвокат

Татьяна Маслани как будто создана для этого персонажа, ей удается быть и остроумной, и женственной в образе человека, и могучей, но обаятельной в образе зеленой гигантки. Удачна и сама концепция ее персонажа. Если в Мужчине-Халке всегда борются два начала: неконтролируемая животная ярость и педантичный человеческий рационализм, то Дженнифер не воспринимает себя как персонажа с двумя лицами.

На то, чтобы совместить зеленого монстра и человека, у Халка-Беннера ушло шесть фильмов, а Халк-Уолтерс справляется с этим за пару сцен стартового эпизода.

Как скажет сама героиня, она всю жизнь училась контролировать гнев, терпя сексистское отношение на работе, поэтому контролировать всего-то восьмифутовую громадину в себе для нее не так уж сложно. В итоге главный конфликт Женщины-Халка обратен конфликту Халка-мужчины. Личность ее не делится надвое, но отношение к человеческой и «монструозной» версиям у окружающих принципиально разное. При этом нельзя фильм назвать таким уж повесточным. Местами он кажется даже слегка консервативным в 2022 году, феминистский контекст хоть и очевиден при просмотре, но не является (по крайней мере, пока) ключевым в сюжете.

Женщина-Халк: Адвокат

Стоит упомянуть и приличный второй план. Тим Рот передает привет тем киноманам, кто еще помнит «Халка» с Эдвардом Нортоном. Джинджер Гонгаза играет колоритную подругу главной героини Никки, в одном фрагменте в первом эпизоде появляется Джамила Джамил в роли Титании – классической злодейки из комиксов She-Hulk – возможно, именно она станет антагонисткой сериала.

Раз это сериал из MCU, то очевидно, что авторы сделали немало камео других персонажей вселенной.

Не будем сильно спойлерить, лишь прозрачно намекнем, что один из них логичен в «Женщине-Халке» по причине профессии.

Женщина-Халк: Адвокат

Несколько огорчает очевидно сериальное качество графики – впрочем, это традиционная претензия к продукции Disney+, и в сравнении со многими другими сериалами студии «Женщина-Халк» еще ничего в плане CGI.

Исходя из первого эпизода трудно делать однозначные выводы, но пока «Женщина-Халк» выглядит довольно легкомысленным, местами смешным и забавным сериалом, который может понравиться многочисленным поклонникам Marvel.