Уборщица. История матери-одиночки 2021 3 серия 1 сезон
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О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Уборщица. История матери-одиночки» главная героиня пытается получить государственную помощь, но система оказывается слишком запутанной и полной бюрократии. В это время Шон требует права опеки над дочерью.
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