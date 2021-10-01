Уборщица. История матери-одиночки 2021 10 серия 1 сезон
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О чем серия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Алекс предстоит решающая схватка с бывшим мужем Шоном за свою независимость и опеку над дочерью. Она находит поддержку в неожиданном месте – в группе терапевтического письма.
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