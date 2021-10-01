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Уборщица. История матери-одиночки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уборщица. История матери-одиночки
Киноафиша Сериалы Уборщица. История матери-одиночки Сезоны Сезон 1

MAID 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уборщица. История матери-одиночки»

В 1 сезоне сериала «Уборщица. История матери-одиночки» молодая женщина Алекс убегает от своего жестокого мужа Шона. С собой она берет лишь вещи первой необходимости и маленькую дочку Мэдди. Девушка надеется заработать денег и обеспечить своему ребенку лучшее будущее. Однако юная мама сталкивается с жестокой реальностью. Чтобы свести концы с концами, ей приходится убираться в чужих домах и ночевать в кошмарных съемных квартирах. Тем не менее Алекс не собирается сдаваться и отстаивает право опеки над Мэдди.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уборщица. История матери-одиночки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Магазин низких цен Dollar Store
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2021
Пони Ponies
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2021
Морские стеклышки Sea Glass
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2021
Кашемир Cashmere
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2021
Украденное Thief
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2021
М M
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2021
Сырная палочка String Cheese
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2021
Идем ловить медведя Bear Hunt
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2021
Небесно-голубой Sky Blue
Сезон 1 Серия 9
1 октября 2021
Щелчки Snaps
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2021
График выхода всех сериалов
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