Уборщица. История матери-одиночки 2021 6 серия 1 сезон
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О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Алекс надеется подобрать для дочери детский садик получше. Но для этого ей сперва нужно разобраться с государственными льготами. Параллельно девушка ищет новое жилье для себя и Мэдди.
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