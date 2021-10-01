Уборщица. История матери-одиночки 2021 1 серия 1 сезон
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О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Уборщица. История матери-одиночки» молодая мама Алекс убегает от мужа-тирана. С собой она забирает годовалую дочку Мэдди. За помощью женщина обращается к социальным работникам. Она находит временную работу.
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